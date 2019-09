Pokémon: Mewtwo Strikes Back Evolution, una Collector's Chest anticipa l'uscita del film

Pokemon: Mewtwo Strikes Back Evolution, l'ambizioso remake curato dal regista Kunihiko Yuyama, ha debuttato in Giappone lo scorso 12 luglio ed è stato accolto calorosamente dai fan nonostante i forti dubbi riguardanti l'animazione 3DCG.

La pellicola ha incassato quasi 3 miliardi di yen (circa 25 milioni di euro) e si starebbe preparando, finalmente, a debuttare nel mondo occidentale. Secondo alcune voci di corridoio, il nuovo pezzo di merchandise mostrato nella giornata odierna, ovvero una scatola contente alcune carte da gioco, dovrebbe suggerire l'indicativa data di lancio del film.

Il prodotto, visibile in calce all'articolo, dovrebbe essere messo in commercio a partire dal 22 novembre e conterrà alcune carte dei Pokemon; tra queste, compariranno Armored Mewtwo, Pikachu e Charizard. Oltre alle tre carte già citate, la Collector's Chest comprenderà 5 booster packs, un'agenda, delle matite, una moneta con il volto di Mew e altre piccole sorprese. Il prezzo di lancio sarà di circa 24,99 dollari in America e di 20 euro in Europa, salvo variazioni.

Il ventiduesimo film dedicato ai Pokemon sarà un remake in scala 1:1 del grande classico del 1998 e arriverà entro fine 2019 in America e in Europa.

