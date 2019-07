Pokémon: Mewtwo Strikes Back Evolution si mostra in un nuovo entusiasmante trailer

Il 2019 si può considerare un grande anno per il franchise Pokémon, uno tra i più famosi al mondo. Nonostante l'arrivo nelle sale cinematografiche del film live-action Detective Pikachu e l'imminente debutto del videogioco per Nintendo Switch, Pokémon Spada e Scudo, sembra che le buone notizie non siano finite pe ri Poké-fanatici.

Fra non molto, infatti, gli appassionati potranno fare un tuffo nel passato con la nuova pellicola in arrivo, Pokémon: Mewtwo Strikes Back Evolution. In calce alla notizia, potete ammirare l'emozionante trailer che ci mostra, oltre all'ottima realizzazione tecnica, anche molte scena che i fan ricorderanno bene.

Il trailer si apre con Mew che vive sott'acqua in una bolla. Come saprete, il lungometraggio si tratta di un remake in 3DCG del primo film dei Pokémon. Il trailer infatti mostra alcune scene importanti per il film, che potrebbero anticipare qualche momento importante a chi ancora non ha avuto modo di vedere l'originale, in particolare la scena finale del trailer.

Ricordiamo che Pokémon: Mewtwo Strikes Back Evolution farà il suo debutto nelle sale cinematografiche giapponesi il prossimo 12 luglio. Tuttavia, ricordiamo che i fan potranno vedere in anteprima il film presso l'Anime Expo 2019, mentre di recente abbiamo potuto leggere le toccanti parole della doppiatrice di Ash.