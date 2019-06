Pokémon: Mewtwo Strikes Back Evolution sarà mostrato all'Anime Expo 2019

Ultimamente, l'Anime Expo 2019, fiera losangelina, ha presentato diversi anime che faranno la loro apparizione in eventi programmati. Uno di questi è Dr. Stone con il primo episodio trasmesso in anteprima che verrà affiancato anche da In/Spectre, ma adesso all'elenco si aggiunge anche l'atteso remake in 3DCG Pokémon: Mewtwo Strikes Back Evolution.

Nella giornata di oggi, l'Anime Expo 2019 ha confermato che ospiterà in esclusiva la proiezione del nuovo lungometraggio del franchise dei Pokémon. "Anime Expo è eccitata di ospitare un'esclusiva proiezione di Pokémon: Mewtwo Strikes Back Evolution durante l'Anime Expo (AX) 2019. Il nuovo film animato dei Pokémon debutterà alle ore 15:30 del 4 luglio nella Main Events Hall B. AX, la più grande celebrazione americana della cultura pop giapponese, si terrà dal 4 al 7 luglio (con un pre spettacolo notturno il 3 luglio) al Los Angeles Convention Center".

Secondo questo aggiornamento dello staff, Pokémon: Mewtwo Strikes Back Evolution sarà il primo evento ad essere proiettato in anteprima. Il lungometraggio arriverà ufficialmente nei cinema giapponesi il 12 luglio 2019, quindi più di una settimana dopo. In Italia non si hanno ancora notizie su una eventuale trasmissione del film nei cinema. Intanto, alcuni illustratori, di comune accordo con lo staff della pellicola, stanno pubblicando diversi artwork per celebrare l'uscita, e ogni giorno ne sarà rivelata una nuova.