Pokémon: Mewtwo Strikes Back Evolution: nuove informazioni in arrivo ad Oha Shuta

Pokémon: Mewtwo Strikes Back Evolution sta vedendo la sua campagna marketing infoltirsi sempre di più, con una nuova action figure di Mewtwo e una sfilza di copiosi dettagli sull'armatura inedita che equipaggerà il Pokémon Genetico.

Le notizie però non accennano a fermarsi. Dopo un un periodo di stallo nel quale la pellicola era avvolta sotto un alone di mistero, le informazioni sul nuovo film pervengono senza sosta. L'insider di Twitter PokeExperto, infatti, ci informa che nella giornata di domani lo show televisivo Oha Shuta, già in passato ospite di informazioni riguardanti i mostriciattoli tascabili, svelerà nuovi dettagli sulla pellicola.

Probabilmente verrà mostrato un nuovo trailer del film, all'interno del quale apprenderemo delle modifiche ulteriori alla pellicola originale. Non è chiaro, infatti, se questo remake in computer in grafica sia una riedizione che seguirà in maniera pedissequa gli eventi della prima iterazione, oppure prenderà una strada narrativa leggermente diversa oltre alla scelta di riprogettare l'armatura indossata da Mewtwo.

La pellicola farà capolino nei cinema giapponesi nel mese di luglio, mentre per quanto riguarda la disponibilità in altri paesi, compreso il nostro, non ci sono ancora informazioni di sorta. Per spezzare l'attesa, date uno sguardo al nostro approfondimento , che analizza tutti i dettagli emersi finora sul lungometraggio.