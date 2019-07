Pokémon: Mewtwo Strikes Back Evolution, ecco perché il film è stato realizzato in 3DCG

Il 2019 sarà un anno importante per il franchise Pokémon. Il prossimo novembre faranno il loro debutto i nuovi capitoli per Nintendo Switch, Pokémon Spada e Pokémon Scudo, mentre di recente è arrivo nelle sale cinematografiche giapponesi il 22esimo film della serie, Pokémon: Mewtwo Strikes Back Evolution, realizzato interamente in 3DCG.

Distinguendosi per questa caratteristica da tutti gli altri lungometraggi della serie, si tratta di un remake dell'originale film Pokémon: Mewtwo colpisce ancora, del lontano 1998 e i fan si sono chiesti, fin dal suo annuncio, le scelte dietro l'uso della computer grafica.

In occasione dell'Anime Expo 2019 di Los Angeles, è stato chiesto al regista del film Kunihiko Yuyuma i motivi per cui non è stata adottata la tradizionale animazione 2D e quest'ultimo ha risposto che The Pokémon Company aveva pianificato già da tempo di utilizzare la computer grafica, anche da prima della realizzazione del film.

Come ha spiegato Yuyama, "È stato da tempo nei nostri piani utilizzare l'animazione 3D per un film Pokémon da qualche tempo. Tuttavia, abbiamo pensato che usando la tecnologia di animazione 3D, avremmo potuto rappresentare un livello extra o una dimensione diversa del mondo Pokemon che forse avrebbe essere un po 'difficile da fare con i metodi tradizionali".

Anche con questo nuovo livello di fedeltà visiva, Yuyama aveva qualche timore riguardo al rilascio di un film interamente in 3DCG. "È la prima volta che realizziamo animazioni completamente in 3D e così, anche se abbiamo fatto più di 20 film Pokémon, è come se fosse stata la prima volta. Ero così preoccupato che questo sarebbe stato un flop e che alla gente non sarebbe piaciuto."

Tuttavia, sappiamo non essere andata così e che anzi Pokémon: Mewtwo Strikes Back Evolution ha fatto registrare ottimi risultati al botteghino e due nuove fantastiche illustrazioni finali sono state svelate.