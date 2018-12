Pokémon: Mewtwo Strikes Back Evolution, il primo full trailer a gennaio

Alcuni mesi fa The Pokémon Company ci ha sorpreso con l'annuncio di Pokémon - The Movie: Mewtwo Strikes Back Evolution, il film remake del primo lungometraggio del franchise uscito nel 2000. Ora la compagnia ha confermato, dopo averci riservato alcuni brevi teaser, che il primo full trailer arriverà a gennaio.

Come svelato dai colleghi di comicbook.com, The Pokémon Company ha diramato l'annuncio alle prime ore di questa mattina: il primo full trailer di Pokémon - The Movie: Mewtwo Strikes Back Evolution sarà diffuso online il 1 gennaio 2019.

Tutti i fan del franchise dei Pokémon, e delle produzioni annesse alla saga come serie TV e lungometraggi, inizieranno dunque il nuovo anno decisamente con il piede giusto, poiché potranno ammirare le prime sequenze ufficiali del film remake dell'amata pellicola del 2000.

Mewtwo Strikes Back arrivò in Italia con il titolo di Mewtwo Colpisce Ancora, ma per il momento non sappiamo quale sarà il titolo ufficiale della nuova pellicola. Il film vedrà come antagonista lo storico e potente Pokémon artificiale, clone del raro Mew, comparso tante volte anche durante i videogiochi dedicati alla prima generazione dei Pokémon: Rosso, Blu e Giallo, passando per Rosso Fuoco e Verde Foglia fino al più recente Pokémon Let's Go Pikachu! e Let's Go Eevee!.