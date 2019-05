Pokémon: Mewtwo Strikes Back Evolution, rilasciate immagini dell'adattamento manga

Pokémon: Mewtwo Strikes Back Evolution uscirà nelle giapponesi a luglio, e le informazioni sulla nuova pellicola realizzata completamente in CGI non accennano a fermarsi, dopo i corposi dettagli rilasciati sull'Armatura di Mewtwo che sarà differente dalla versione originale.

Questa volta ci giungono nuove notizie sempre estrapolate dal magazine giapponese CoroCoro, che oltre ad aver diffuso le informazioni di cui sopra, ha annunciato l'adattamento manga del lungometraggio, che andrà a fare da corredo alla pellicola proprio come l'anno scorso, quando dopo il rilascio dell Film Pokémon: In ognuno di noi ne fu realizzata una trasposizione a fumetti dall'artista Kemon Kawamoto. L'utente Twitter PokeExperto ci fornisce qualche immagine in anteprima direttamente dalla rivista, nelle quali possiamo ammirare la copertina del manga e qualche scena con Mewtwo all'opera.

Nella prima è scan è visibile Mewtwo mentre combatte con un Onix, nella seconda, invece, apprezziamo a figura intera la nuova armatura del Pokémon genetico, e dobbiamo dire che disegnata in maniera analogica risulti meno ingombrante rispetto alla versione in CGI, che ne esalta parti metalliche. L'autore dell'adattamento in questo caso è ancora ignoto, ma non ci vorrà molto prima che salti fuori l'identità dell'artista.

Per ora non sappiamo se seguirà pedissequamente il film oppure sarà una storia che proporrà una versione diversa della pellicola, ma la prima opzione è sicuramente più probabile, essendo questo genere di manga dei prodotti promozionali per i lungometraggi.

Pokémon: Mewtwo Strikes Back Evolution arriverà nelle sale giapponesi a luglio, se volete rinfrescarvi la memoria sul film, date un'occhiata al trailer che mostra gli storici protagonisti in una peculiare computer grafica.