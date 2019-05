Pokémon Mewtwo Strikes Back Evolution: rilasciati maggiori dettagli sulla nuova armatura

Qualche settimana fa abbiamo appreso dal trailer di Pokémon: Mewtwo Strikes Back Evolution che nel nuovo film il Pokémon leggendario utilizzerà un'armatura inedita rispetto a quella apprezzata nell'originale del 1999.

Pokémon: Mewtwo Strikes Back Evolution, infatti, si presenta a prima occhiata come un remake in 3D del film originale dedicato al potente Pokémon Gene, apportando qua e la vari cambiamenti che contribuiranno a rendere l'esperienza diversa da quella classica, pur non mutando l'atmosfera che lo rese celebre. Una novità che è stata finora il leitmotiv del film è sicuramente rappresentata dalla nuova armatura di Mewtwo, la quale avrà un design diverso, più robusto e "robotico" rispetto alla prima iterazione. A questo proposito ci giungono ulteriori informazioni da una fonte affidabile di Twitter, PokèJungle, che ci riporta la traduzione di maggiori dettagli sulla questione diffusi nell'ultimo numero di Corocoro, una rivista da sempre legata alle novità dei mostriciattoli tascabili.



Veniamo a sapere che il nuovo corpus metallico del Pokémon sarà un'esclusiva del film, e con tutta probabilità non sarà disponibile né su Pokémon GO né sui nuovi giochi di ottava generazione, Pokémon Spada e Scudo. Inoltre, chi andrà a vedere il film al cinema avrà diritto ad una carta esclusiva già rilasciata in occasione della prima iterazione, il famoso Mew Antico, riprodotto in totale fedeltà all'originale. Infine, la rivista ci consente di dare uno sguardo più attento alla nuova armatura, che appare molto più ingombrante, con diversi fili attaccati nelle parti metalliche e una maschera completamente ridisegnata, modellata su una cromatura molto più scura, rispetto al colore più chiaro dell'originale, nella quale la faccia del Pokémon era completamente protetta, mentre qui possiamo intravedere sia il volto che gli occhi.



Se volete saperne di più sulle differenze tra questa nuova pellicola e Pokémon il film - Mewtwo colpisce ancora, leggete il nostro articolo in cui approfondiamo l'argomento.