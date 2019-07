Pokémon: Mewtwo Strikes Back Evolution, rilasciati tre nuovi spot televisivi

In questi ultimi giorni a Los Angeles si sta tenendo l'Anime Expo 2019, durante il quale è stato da poco annunciato il nuovo film animato dei Pokémon, in arrivo il prossimo anno. Parallelamente, nelle sale cinematografiche giapponesi, fa il suo debutto il film in computer grafica Pokémon: Mewtwo Strikes Back Evolution.

Il remake in 3DCG di Pokémon il film - Mewtwo colpisce ancora, farà il suo debutto il prossimo 12 luglio, riportandoci alla memoria momenti e scene memorabili, che hanno segnato l'infanzia di molti di noi. Siccome il ritorno di Ash, Misty e Brok è sempre più vicino, sono stati pubblicati tre differenti spot televisivi.

I video che potete trovare in calce alla notizia sono molto brevi, ma ci danno un'idea di quello che sarà il film. Possiamo vedere così alcune scene toccanti che ci anticipano alcuni dei momenti più importanti Chi ha visto l'originale riconoscerà sicuramente alcuni momenti, mentre siamo sicuri che chi non lo conosce, come i più giovani, saranno curiosi di scoprire la storia di Mewtwo.

Il film ricordiamo essere diretto da Kunihiko Yuyama e Motonari Sakakibara, con una sceneggiatura scritta da Takeshi Shudo. Il film è stato mostrato in anteprima durante l'Anime Expo 2019 e vi consigliamo di dare un'occhiata alle reazioni dei fan, che sembrano aver apprezzato il film, rivelatosi quasi identico all'originale.