Pokémon: Mewtwo Strikes Back Evolution, diffuso un nuovo trailer della pellicola

Proprio ieri avevamo anticipato delle novità in arrivo su Pokémon: Mewtwo Strikes Back Evolution, e le nuove informazioni non sono tardate ad arrivare. All'interno dello Show Oha Shuta, infatti, un nuovo trailer è stavo svelato.

Il filmato inedito andato onda nello show giapponese ci ha schiarito le idee su quale direzione prenderà il lungometraggio. Il trailer, davvero molto breve, ci mostra Mewtwo contornato da Charizard, Venusaur e Blastoise, che scaglia sue peculiari Mewtwo Ball per controllare i Pokémon cloni che andranno a rimpinguare il suo esercito. Abbiamo quindi un'altra conferma di elementi che tornano dalla pellicola originale e che, con tutta probabilità, saranno rielaborati lievemente per assumere un piglio diverso , ma la sostanza resterà quella dello storico film.

Sembra quindi che siamo difronte ad un remake e non ad un reboot della pellicola, con il film che trae la sua originalità più dalla veste grafica che dalla struttura narrativa, apportando lievi modifiche qua e la, come nel caso della rinnovata armatura di Mewtwo ampiamente pubblicizzata nella campagna marketing. Ovviamente non abbiamo certezza che sia del tutto un rifacimento in scala 1/1, ma le informazioni pervenuteci fino ad ora non lasciano spazio ad altre interpretazioni.

Potremmo teorizzare che nella pellicola sarà introdotto un Pokémon di ottava generazione, per collegare il film ai due nuovi giochi in uscita a fine anno e aumentare il grado di interesse dei fan che hanno già visto l'originale, ma è solo una speranza e finora non ci sono molte indicazioni in tal senso. Vi ricordiamo che il film uscirà a luglio nelle sale giapponesi, e per ora non ci sono date che riguardano altri paesi.