Pokémon: Mewtwo Strikes Back Evolution, svelate nuove illustrazioni finali

Questa estate è stata una stagione rovente per i cinema giapponesi, con un gran numero di lungometraggio proiettati. L'ultimo arrivato è stato Weathering With You del 19 luglio, ma la settimana prima è arrivato anche l'attesissimo remake Pokémon: Mewtwo Strikes Back Evolution, versione in CG del primo film proiettato nel 1998.

Il sito ufficiale di Pokémon: Mewtwo Strikes Back Evolution, insieme all'account Twitter, ha pubblicato una selezione di illustrazioni finali preparate da Sei Nakashima, animatore con un passato di direttore artistico e character designer per numerosi film di Hollywood, tra cui Harry Potter, A Bug's Life e tanti altri.

L'account Twitter ha pubblicato un post che potete vedere in calce con due illustrazioni: la prima mostra una locandina con il trio di protagonisti sulle rive del mare, mentre alcuni Wingull volano sopra di loro; la seconda invece vede Ash, Misty, Brock e Pikachu guadare un fiume saltando sulle rocce emerse mentre alcuni fasci di luce illuminano il luogo quasi mistico.

Pokémon: Mewtwo Strikes Back Evolution ha debuttato lo scorso 12 luglio in Giappone, sotot la regia di Motonori Sakakibara e Kunihiko Yuyama, mentre Takeshi Shudo è creditato come sceneggiatore, nonostante la sua prematura scomparsa nel 2010. Pokémon: Mewtwo Strikes Back Evolution ha guadagnato durante la sua prima settimana ben 553 milioni di yen (circa 4 milioni e mezzo di euro), superando già le vendite del film precedente della saga.