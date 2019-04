Pokémon: Mewtwo Strikes Back Evolution, vediamo un confronto con la serie anime originale!

Il nuovo film di Pokémon: Mewtwo Strikes Back Evolution arriverà quest'anno nelle sale portando con sé un'importante novità. Si tratterà infatti del primo film Pokémon in computer grafica. Di recente abbiamo potuto godere del nuovo meraviglioso trailer di Pokémon, dai cui è stata fatta una serie di comparazioni con la serie anime originale.

Nelle immagini che potete trovare in calce alla notizia sono stati affiancati alcuni screenshots provenienti dal nuovo film di full CG e iil primo lungometraggio del 1998, Pokémon il film - Mewtwo colpisce ancora.

Il lavoro svolto dallo studio Oriental Light and Magic sembra decisamente buono e nonostante i puristi dell'animazione tradizione rimpiangeranno l'originale, è innegabile che la resa è alquanto soddisfacente. Inoltre, la cura riposta nel riproporre le stesse inquadrature sembra molto e anche i personaggi sembrano rispecchiare le loro controparti 2D.

Pokémon: Mewtwo Strikes Back Evolution è in arrivo nelle sale cinematografiche giapponesi il prossimo 12 luglio, mentre non vi sono ancora informazioni in merito riguardo l'arrivo in Italia. Inoltre, per gli appassionati di comics e non, vi consigliamo un fantastico artwork che immagina i Pokémon nelle loro controparti Marvel.