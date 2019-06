Pokémon: Mewtwo Strikes Back Evolution vediamo il modello di Armored Mewtwo

Il 2019 sarà ricordato come un'anno importante per il mondo cinematografico legato al franchise Pokémon. Infatti, dopo il grande debutto di Detective Pikachu nella sale cinematografiche, vedremo l'arrivo del remake del primo lungometraggio della serie, ovvero Pokémon: Mewtwo Strikes Back Evolution, il primo film Pokémon in full CG.

Negli scorsi giorni siamo venuti a conoscenza del fatto che Pokémon: Mewtwo Strikes Back Evolution sarà mostrato all'Anime Expo 2019, mentre farà il suo arrivo ufficiale delle sale cinematografiche giapponesi il prossimo 12 luglio, nonostante non si hanno ancora notizie riguardo ad un possibile arrivo in Italia.

Per chi dovesse esserselo perso, circa un mese fa è stato diffuso un trailer di Pokémon: Mewtwo Strikes Back Evolution, che ha mostrato alcune scene che ricreano esattamente quelle della pellicola originale, con l'unica differenza della realizzazione tecnica. Tuttavia, una delle novità che siamo sicuri caratterizzeranno la pellicola in arrivo, è la nuova armatura di Mewtwo. Infatti, sabbiamo che il Pokémon indosserà un'armatura più robusta rispetto a quella originale.

Grazie ad una delle più importanti fonti al mondo riguardo il franchise Pokémon, Serebii.net, abbiamo la possibile di vedere un'immagine ad alta definizione del modello 3D utilizzato per Mewtwo. Nel post che potete trovare in calce alla notizia, è possibile ammirare Armored Mewtwo in tutta la sua bellezza.

Non ci resta quindi che aspettare e sperare in un possibile arrivo della pellicola in Italia.