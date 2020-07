Pokémon: la miglior proposta di matrimonio passa per una Poke Ball? ecco un'idea geniale

L'amore è qualcosa di indescrivibile, un termine in grado di dare un senso ad ogni cosa. Eppure, il suo coronamento arriva nell'attimo del matrimonio a seguito della fantomatica "proposta". Ma siete curiosi di sapere cosa succede quando l'amore incontra due appassionati di Pokémon?

La cultura dei Pokémon non riguarda più ormai unicamente quei fenomeni videoludici e televisivi di uno dei franchise più forti al mondo, bensì una risorsa che è possibile sfruttare per ottenere geniali risultati, proprio come ha dimostrato l'esperienza di un fan di Charizard. Ad ogni modo, nelle scorse ore un appassionato ha provato a spingersi ancora più in là per tingere il proprio amore dei colori dei Pocket Monsters.

A svelare l'idea è stato un certo Coco-kun tramite il celebre portale a tema della community di Reddit, in cui ha annunciato l'impresa di voler chiedere alla propria fidanzata di sposarlo attraverso un metodo particolare. Come potete notare voi stessi dalla foto in calce alla notizia, infatti, l'appassionato ha realizzato coi lego una Poke Ball al fine di celare al suo interno l'anello per compiere la proposta. Esattamente come lui, anche la sua compagna è una fervida appassionata dei Pokémon, motivo per cui non possiamo che fare i nostri più sinceri auguri a Coco-kun nella speranza che riesca a "catturare" la sua futura moglie.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa particolare proposta di matrimonio? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.