Pokémon: Misty è pronta a catturarvi con il cosplay di KendelB

Le prime stagioni dell'anime di Pokémon ha consolidato un terzetto che è stato in azione per diversi episodi. Ash, Misty e Brook rimarranno infatti i protagonisti indimenticabili di quest'anime, nonostante gli ultimi due siano stati sostituiti nel corso del tempo da altre spalle.

Possiamo sicuramente rivederli in azione con i tanti videogiochi di Pokémon ambientati a Kanto e in quelli che ci permettono di combattere gli allenatori storici, ma per gli spettatori dell'anime è difficile ormai rivedere questi due personaggi. In particolare Misty è stata una delle coprotagoniste femminili di Pokémon più apprezzate.

Per questo in rete circolano anche vari cosplay di Misty come veniva presentata nelle prime stagioni di Pokémon, anche se con un aspetto più maturo e adulto. A riprodurre la ragazza stavolta è stata KendelB, cosplayer che ha già portato degli apprezzati cosplay di Tsuyu Asui da My Hero Academia e il cosplay di Bulma coniglietta da Dragon Ball.

La storica protagonista di Pokémon si mostra nella foto in basso con i classici capelli arancioni raccolti in un codino laterale, la canottiera gialla con bretelle rosse e il pantaloncino di jeans corto. Non mancano naturalmente le sfere poké dove sono radunati i suoi preziosi pokémon d'acqua. Pronti a combattere con lei?