Pokémon: i mostriciattoli diventano ninja e samurai in un'originale fanart

Il franchise di Pokémon continua a crescere grazie all’aggiunta di nuovi mostriciattoli portatili, introdotti regolarmente nei titoli della serie regolare, e spesso gli autori di Game Freak inseriscono riferimenti a diverse culture e mitologie nel design o nelle descrizioni, dando spazio anche a frammenti della storia culturale di alcuni paesi.

Andando ad approfondire alcuni dettagli riguardo determinati Pokémon si possono infatti scoprire storie e leggende appartenenti a credenze e tradizioni popolari, come il trio di Groudon, Kyogre e Rayquaza che rappresentano rispettivamente Behemoth, Leviatano e Ziz della mitologia ebraica.

Ovviamente sono presenti anche moltissimi riferimenti alla cultura giapponese, e proprio in merito a questo, un fan ha voluto esplicitarli trasformando alcuni Pokémon in samurai e ninja, figure importanti nel periodo feudale del Giappone. Un’idea simpatica, e anche ben realizzata, come potete vedere nell’immagine in fondo alla pagina.

Da Snorlax e Poliwrath fino a Lucario e Gengar, passando per uno Scizor avente un'armatura dai riflessi dorati, sono 12 i mostriciattoli trasformati in guerrieri e assassini, tutti con un design unico, con pezzi di armatura e tute adattate al loro stile. Diteci cosa ne pensate nei commenti. Infine vi lasciamo ai dettagli sul manga dedicato a Pokémon: UNITE, e ad un'incredibile statua fanmade di Charmander.