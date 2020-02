Pokémon: i mostriciattoli di prima generazione ricevono una serie di Funko Pop

La New York Toy Fair 2020 è uno degli eventi più rilevanti per l'annuncio di nuovi Funko Pop, e per l'occasione, infatti, sono stati presentati una serie di nuove figure a tema Pokémon. In totale, arriveranno sul mercato quattro nuovi Funko, più uno speciale modello super-size, tutti riguardanti dei mostriciattoli di prima generazione.

Grumpy Pikachu, Cubone, Growlithe e Rattata, sono già disponibile al preordine sul sito ufficiale di Entertainment Earth, con una spedizione fissata per il mese di Giugno. Inoltre, un Funko Pop esclusivo di Mewtwo - grande circa 10 cm - si aggiungerà alla linea Target nel prossimo futuro; la sua reperibilità, tuttavia, potrebbe essere tutt'altro che scontata.

Fortunatamente, un altro collezionabile di Mewtwo è stato presentato nel corso di questo mese, insieme a quelli di Pichu, Vulpix e Mr.Mime. Tra le due figure non c'è alcuna differenza estetica, solo le dimensioni le diversificano l'una dall'altra. In calce, come sempre, trovate tutte le immagini dei nuovi Funko Pop. Qual è il modello che vi piace di più? Ditecelo qui sotto nella sezione commenti!

Ash è inarrestabile negli ultimi episodi di Pokémon. Dopo aver sfidato Leon, lancia un annuncio a sorpresa. Blastoise, Hunter o Groudon? Un fan realizza i cosplay di tutti questi Pokémon.