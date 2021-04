Pokémon: i mostriciattoli di seconda generazione invadono i tombini di Kyoto

I videogiochi Pokémon Oro e Argento avevano l'arduo compito di confermare l'incredibile successo di Rosso e Blu, l'indimenticabile viaggio nella Regione di Kanto. Un compito che è stato svolto a pieni voti, regalando agli utenti un avventura indimenticabile. Ora, i Pokèmon di seconda generazione sono tornati a Kyoto.

Per promuovere il turismo nelle regioni meno conosciute del Giappone è stata lanciata una bizzarra campagna che prevede l'installazione di tombini a tema Pokémon. L'iniziativa, chiamata Pokefuta in giapponese o Pokelids in inglese, è ora arrivata anche nelle strade della città di Kyoto.

Nel centro abitato sono stati installati cinque fantastici e coloratissimi tombini raffiguranti i Pokèmon di seconda generazione, ognuno dei quali è unico nel suo genere. Per "visitarlli tutti", dunque, occorre recarsi in un particolare punto della città.

I Pokémon scelti per la città di Kyoto provengono dalla Regione di Johto, luogo in cui si svolgono le vicende di Pokémon Oro e Argento. I tombini, sul cui sfondo sono anche rappresentati i punti di riferimento della città sullo sfondo, raffigurano il leggendario Ho-Oh, il trio composto da Pichi, Cleffa e Igglybuff, il duo Chikorita e Shiftyr, Cyndaquil e Darmanitan, e Totodile e Azumaril.



Al momento, in tutto il Giappone sono sparsi ben 159 tombini a tema Pokémon, la cui posizione è indicata sul sito web Poke Lids. La maggior parte di essi saranno permanenti, mentre alcuni solo temporanei.

