Pokémon e Naruto si incontrano in tre incredibili figure di Pikachu

Il mondo dell'animazione, del fumetto e del videogioco giapponese è costellato di personaggi iconici e non è raro che i brand di cui questi fanno parte collaborino per dar vita a crossover incredibili. È questo il caso di Pokémon e Naruto, che si sono fusi in una fantastica figure che i fan delle due serie apprezzeranno sicuramente.

Nonostante la nuova serie animata di Pokémon sia stata momentaneamente interrotta, i fan potranno consolarsi con quanto realizzato dallo Studio MADE, che ha infatti prodotto tre figure raffiguranti la mascotte indiscussa del mondo Pokémon, Pikachu, che veste i panni di alcuni dei personaggi più amati dell'universo creato dal maestro Masashi Kishimoto.

La prima vede Pikachu in versione Naruto accompagnato da un Vulpix; la seconda in versione Kakashi con in basso uno Snubbull; infine, con uno Slugma alla base, Pikachu in versione Tsunade che fa tremare il terreno colpendolo con un solo pugno.

Attualmente non si hanno informazioni precise relative alla data di uscita di questi prodotti e al loro prezzo, a parte un generico 2020.

Cosa ne pensate delle figure? Vi piace l'idea di questo crossover?