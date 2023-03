Pokémon: Nintendo e Game Freak hanno registrato il simbolo sul cappello di Capitan Pikachu

A poco meno di un mese dal debutto ufficiale della nuova era dell’anime di Pokémon con la prima avventura di Liko e Roy, i quali sostituiranno Ash Ketchum in qualità di protagonisti, nella regione di Paldea, i tre giganti legati al brand, Nintendo, Game Freak e Creatures Inc., hanno registrato il simbolo sul cappello di Capitan Pikachu.

A commentare, e confermare l’accaduto vista l’affidabilità dimostrata nel corso degli anni, è stato Joe Merrick, giornalista e creatore del sito Serebii, uno dei punti di riferimento sul web per quanto riguarda l’anime di Pokémon e soprattutto i videogiochi, principali o spin-off, che viene aggiornato quotidianamente. Merrick ha infatti condiviso, tramite il post disponibile in fondo alla pagina, tali informazioni aggiungendo anche un’immagine presa direttamente dal character design di Capitan Pikachu per avere ben presente il simbolo, un esagono dorato con incise due semplici ali.

Attualmente, in base ai dettagli emersi sulla nuova stagione dell’anime, si sa poco sul ruolo che questo Pikachu in particolare avrà nella storia, ma considerando la registrazione del simbolo da parte di Nintendo, Creatures Inc, e Game Freak possiamo aspettarci la distribuzione via codice di un Pikachu speciale con questo design in Pokémon Scarlatto e Violetto, e anche la produzione di carte del TCG ufficiale o di giocattoli dedicati a questa versione del celebre topo di tipo elettrico.

In conclusione, ecco unvideo promozionale dove vengono presentati i nuovi villain dell'avventura di Liko e Roy, e vi lasciamo alla trama dell'ultimo episodio di Aim to Be a Pokémon Master, ultimo episodio con Ash Ketchum come protagonista.