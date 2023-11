I Pokémon comee poltrone? La stravaganti collaborazione con Cellutane

Pokémon continua a rilasciare gadget stravaganti: nelle ultime ore sono circolate delle foto di una poltrona molto speciale. I fan del franchise sono sempre alla ricerca di prodotti a tema Pokémon, ed in questo caso, c'è da essere curiosi. Volete sapere di cosa si tratta?

Il prodotto in questione è una poltrona a tema "Sizzlipede", il Pokemon scolopendra di tipo fuoco/coleottero dall'aspetto buffo. Questo mostriciattolo tascabile è stato introdotto per la prima volta nell'ottava generazione, ossia nei giochi Spada e Scudo. La sua evoluzione Centiskorch, invece, è apparsa anche in un episodio nella serie anime Esplorazioni Pokémon, per cui i fan avranno sicuramente familiarità con lui.

La poltrona di Sizzlipede, realizzata dall'azienda Cellutane può diventare anche un letto semplicemente regolando la spalliera. Il prezzo di questo prodotto è di 14.990 yen, all'incirca 95 euro. Purtroppo il prodotto non può essere spedito al di fuori del Giappone e non sappiamo dirvi se, un giorno, verrà introdotta anche all'estero.

Restando in tema "merchandise particolare", alcuni giorni fa Pokemon ha collaborato con Tiffany & Co per dei gioielli estremamente costosi. Non indovinerete mai il prezzo di quella collezione! Sempre recentemente i migliori starter e leggendari Pokémon sono stati racchiusi in una statua di ben 300 euro: il costo è molto alto, ma quest'action figure è veramente spettacolare.