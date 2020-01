Pokèmon non rinuncia al tocco femminile, l'episodio 11 sarà interamente dedicato a Koharu

L'episodio 11 della nuova serie Pokémon, previsto per il prossimo 2 febbraio, metterà in scena due grandi ritorni: quello di Koharu, l'amica d'infanzia di Go presentata nella premiere, e quello di Gengar, l'amatissimo Pokémon Spettro di prima generazione. La puntata si intitolerà "Koharu, Wanpachi, and Sometimes Gangar Too".

Quello del 2 febbraio sarà il primo episodio della nuova stagione in cui non saranno presenti Ash & Go, e sarà completamente incentrato sulla figura della figlia del Professor Sakuragi. La sinossi della puntata recita quanto segue: "Nonostante sia la figlia del Professor Sakuragi, Koharu ha un'attitudine decisamente poco entusiasta verso i Pokémon. Il Wanpachi (ndr. Yemper in lingua inglese) che la ragazza porta con se è molto attaccato a lei, ma Koharu è in realtà infastidita dallo stereotipo secondo cui la figlia di un Professore dovrebbe obbligatoriamente amare i Pokémon. Un giorno però, un Gengar compare al laboratorio e inizia ad infastidire i presenti..".

Diversi mesi fa la doppiatrice giapponese di Ash Ketchum confermò che la nuova serie si sarebbe focalizzata unicamente su Ash & Go, e che di conseguenza non ci sarebbe stato spazio per le quote rosa. Nonostante tutto però, sembra che Aya Matsui e Noriaki Saito abbiano comunque deciso di far brillare quanto possibile uno dei pochi personaggi femminili.

E voi cosa ne pensate? Siete interessanti? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto poi, non perdete l'occasione per dare un'occhiata alla nostra analisi dell'ultimo episodio e alla recente news legata al lungometraggio Pokémon in uscita a luglio.