Pokémon: il nostalgico obiettivo dell'ultima serie dedicata ad Ash Ketchum

Dopo aver coronato il suo sogno più grande, diventare il campione del mondo di Pokémon, Ash Ketchum sta affrontando la sua ultima avventura come protagonista. La serie Aim to Be a Pokémon Master è un modo per salutare l’allenatore, ma stando alle parole del producer Yuyiama sembra esserci un significato più profondo dietro la produzione.

Tra esattamente un mese, il 14 aprile 2023, debutterà in Giappone la nuova serie anime ambientata nell’universo di Pokémon, e sarà la prima che non avrà Ash nel ruolo centrale, per questo gli autori di questi ultimi episodi incentrati sul suo viaggio hanno cercato di far rivivere agli appassionati un’avventura molto simile a quelle vissute nella prima, storica, stagione del 1997. È stato questo uno degli obiettivi principali della produzione, come confermato dal produttore Kunihiko Yuyiama in un’intervista pubblicata su Animedia Magazine.

“È iniziato tutto dall’idea di tracciare gli ultimi passi di Ash e Pikachu per un’ultima volta. Volevamo presentare un campione del mondo come se si fosse dimenticato di ogni altra cosa affrontata nel corso della sua carriera, e che vivesse di nuovo come un bambino di 10 anni”, queste sono le parole usate dal producer, che mostrano ancora una volta la vena nostalgica delle ultime puntate di Aim to Be a Pokémon Master, caratterizzata anche dal ritorno di Misty e Brock, i primi veri compagni di viaggio di Ash.

Cosa ne pensate di queste rivelazioni?