Pokémon: nuova aggiunta al team di Ash, l'allenatore ha catturato un Pokémon Fossile!

Dopo quasi un mese di pausa, Pokémon Esplorazioni è finalmente tornato, e pochi istanti fa si è concluso l'episodio numero cinquanta. Come anticipato da numerosi rumors, la puntata in questione ha mostrato Ash, Go e Chloe impegnati a Galar, e i primi due hanno ottenuto un nuovo Pokémon a testa unendo due fossili.

La puntata inizia con i tre ragazzi in viaggio a bordo di un aereo, subito dopo gli eventi dell'episodio 49. Ash e Go tornano dunque nelle Terre Selvagge di Galar e visitano un sito con diversi archeologi impegnati in degli scavi, in compagnia di Chloe, unitasi temporaneamente al team. Nel corso della puntata i due decidono di combinare insieme due fossili, e ottengono una nuova creatura a testa.

Go cattura un Arctozolt, mentre Ash ottiene un Dracovish, il suo primo Pokémon di Galar nonché primo Pokémon Fossile in assoluto. Dracovish è una creatura ibrida, la testa è quella di un gigantesco pesce preistorico, mentre il corpo sembra essere quello di un drago. Una creatura di tipo Acqua/Drago può essere utile all'allenatore, specie considerando che il Pokémon più forte del campione Leon è un Charizard.

Il team di Ash è quindi composto da sette Pokémon al momento: Pikachu, Mr. Mime, Dragonite, Gengar, Lucario, Farfetch'd e Dracovish. Con tutta probabilità, è la squadra più forte che il giovane allenatore abbia mai avuto.

