Pokémon, nuova immagine per Mewtwo Strikes Back Evolution

Il 2019 si prepara ad accogliere Pokémon - The Movie: Mewtwo Strikes Back Evolution, il film remake dell'originale pellicola del 2019. Dopo aver visto il nuovo teaser trailer del lungometraggio, in Rete emerge una nuova immagine.

Si tratta di una locandina presente in un opuscolo promozionale diffuso sui social media: le immagini rappresentano un poster, che ritrae Mewtwo e Mew attorno al titolo giapponese del film (Pocket Monsters: Mewtwo Strikes Back Evolution).

Sulla restante pagina appaiono quelli che sembrano scatti estrapolati dal film originale del 2000, giunto in Italia con il titolo Pokémon: Mewtwo colpisce ancora. Ricordiamo che il nuovo lungometraggio, che uscirà nei cinema giapponesi durante l'estate del 2019, sarà prodotto interamente il CGI e sarà il primo film in assoluto a essere realizzato digitalmente.

A tal proposito molti fan si sono espressi sulla questione, decretando che la svolta in computer grafica possa rappresentare una ventata d'aria fresca per i film della serie. In un momento in cui la CGI applicata agli anime viene spesso denigrata, qual è il vostro parere? Fatecelo sapere nei commenti!