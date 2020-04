Pokémon: la nuova serie anime arriva presto su Netflix, prevista l'uscita in Italia?

Il profilo YouTube ufficiale di The Pokémon Company ha confermato, pochi minuti fa, che la prima parte della nuova serie anime Pokémon Journey arriverà su Netflix tra pochi mesi, più precisamente il 12 giugno 2020. In cima all'articolo potete dare un'occhiata al trailer di lancio doppiato in lingua inglese.

Netflix NX, il profilo ufficiale del colosso streaming dedicato ad anime e serie sci-fi, ha confermato il debutto della serie senza rivelare, tuttavia, quali saranno i territori in cui verrà resa disponibile la serie. La lista sarà pubblicata verosimilmente il prossimo mese ma non è da escludere che l'anime arrivi anche in Italia, specie considerando quanto fatto pochi mesi fa con Pokémon: Mewtwo colpisce ancora - L'evoluzione. Attualmente, l'uscita dell'anime è confermata nel solo territorio nord americano.

Pokémon Journey, anche conosciuto in occidente come Pokémon 2019 o Pocket Monsters, ha recentemente trasmesso l'episodio 22 ed è momentaneamente in pausa per problemi legati all'emergenza Coronavirus. Il trailer pubblicato poche settimane fa ha comunque confermato la conclusione del primo arco narrativo e di conseguenza, è possibile che Netflix carichi tutti gli episodi della prima parte di stagione e continui il simulcast.

