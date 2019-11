Pokémon: la nuova serie mostrerà il primo incontro tra Ash e Pikachu!

Mancano sempre meno settimane al debutto della nuova serie dei Pokèmon. Tra polemiche, ma anche tra altissime aspettative, il nuovo anime dei "Pocket Monster" avrà l'arduo compito di convincere un pubblico molto legato al franchise. Per questo motivo, la nuova serie non può che iniziare con un'iconica scena.

Seppur col contagocce, i dettagli stanno poco a poco limando il nuovo universo Pokémon, a partire dalla diffusione della sinossi della prima puntata. Il primo episodio, infatti, racconterà la storia di Pikachu, seguendo passo dopo passo il suo percorso fino all'incontro con Ash, il suo compagno di avventure nonché l'iconico protagonista della saga.

Dalle immagini che vi abbiamo riportato in calce alla notizia, inoltre, veniamo a conoscenza di come l'anime abbia tutte le intenzioni di riproporre alcuni punti cruciali del franchise, radicalmente inseriti nell'immaginario collettivo, come il buffo primo incontro tra Pikachu e il suo allenatore. Quasi percorrendo il sentiero del filone della nostalgia, pur rinnovandolo con trovate interessanti come un nuovo personaggio in cerca di Mew, è ancora presto per definire le ambizioni di questa nuova serie televisiva.

Non ci resta, dunque, che attendere il debutto ufficiale dell'anime nelle prossime settimane per saperne di più in merito a questo nuovo progetto. E voi, invece, cosa ne pensate di queste immagini inedite? Fatecelo sapere con un commento qua sotto, ma non prima di aver dato un'occhiata questa oscura scena del manga.