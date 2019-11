Pokémon: nella nuova serie saranno presenti i Raid di Pokémon GO

Il gioco mobile realizzato da Niantic rilasciato nell'estate del 2017, Pokémon GO, ha esercitato un'influenza massiva sul franchise dei mostriciattoli tascabili visto il suo successo dilagante, spingendo Game Freak a trasporre le sue meccaniche anche in una coppia di giochi della serie principale per Nintendo Switch, Let's Go Pikachu ed Eevee.

Ora, grazie ad un trailer che mostra alcune scene di anteprima dei prossimi episodi, scopriamo che anche la nuova serie anime sarà influenzata dalla creatura di Niantic, comprendendo la meccanica delle battaglie Raid utilizzata contro il leggendario Lugia.

Nel filmato infatti è presente uno scontro tra i nostri protagonisti Ash e GO e la mitica bestia marina, aiutati da altri allenatori che tentano di indebolire il Pokémon. L'introduzione dei Raid sembra quindi una certezza, avvalorata dal conto alla rovescia mostrato sul Pokedéx di Gou, che precede l'arrivo di Lugia nell'area circostante.

Non è chiaro se i nostri protagonisti riescano o meno a catturarlo, ma si aggrappano sul dorso del Pokémon sorvolando i cieli della regione. Con la progressiva pubblicazione di nuove informazioni, la nuova serie suscita sempre più interesse, dando l'impressione di volersi diversificare ed evolvere rispetto alle precedenti iterazioni.

Notiamo poi con piacere la presenza di molti Pokémon provenienti da altre regioni in quella che sembrerebbe una Kanto moderna, un trend già iniziato con il ventesimo film del franchise e che pare voler proseguire anche nella serie animata.

Avete già visto il trailer introduttivo della nuova serie Pokémon? Ricordate una delle scene più dark di tutto il manga Pokémon?