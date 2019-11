Pokémon: la nuova serie promette straordinarie animazioni?

La fine di Pokémon Sun and Moon non è arrivata senza alcun regalo. L'annuncio di una nuova serie dei mitici Pocket Monster, infatti, ha destato moltissime attenzioni grazie ai primi dettagli trapelati in rete. A tal proposito, pare proprio che il team abbia tutte le intenzioni di proporre una fantastica serie televisiva.

La scorsa stagione dei Pokémon è riuscita a brillare nel suo comparto tecnico, grazie alla partecipazione di animatori dell'imponente calibro di Yohimichi Kameda, una delle personalità più amate del settore. La sperimentazione visiva dell'uso del digitale, infatti, ha permesso ampia libertà ai key animator che sono riusciti a invigorire Sun and Moon di scontri entusiasmanti e mozzafiato.

Questa linea adottata, dunque, pare essere al centro anche nella nuova serie dei Pokémon, a quanto si evince dall'ultimo trailer trapelato in rete, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia. Dalla clip promozionale in questione, si evince una particolare scena di combattimento di Pikachù mentre scarica un potentissimo attacco a Lugia. Questa breve sequenza, nonostante la durata, ha mostrato scorci di elevata perizia tecnica, lasciando ben sperare circa il futuro del franchise.

Non ci resta, dunque, che attendere il debutto dell'anime nei prossimi giorni, dato che l'attesa sta finalmente per terminare. E voi, invece, cosa vi aspettate da questa nuova stagione dei Pokémon? Diteci la vostra, come sempre, nello spazio dedicato ai commenti.