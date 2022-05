Pokémon: ecco le nuove Converse per camminare con Pikachu e Mew

Mentre Ash entra nella Master Class, l'anime di Pokémon sembra avvicinarsi alla conclusione. La serie però naturalmente proseguirà con una nuova avventura che porterà i protagonisti ad avere a che fare con regioni e pokémon inediti, grazie alla generazione che arriverà a fine anno.

In attesa di conoscere altri dettagli sull'anime di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, il merchandising continua ad andare forte. Sono sempre di più i vestiti e gli indumenti di grandi marchi e firme su cui vengono stampati i Pokémon. Anche Converse è entrata nel giro proponendo una collaborazione importante.

La divisione giapponese di Converse ha creato una nuova partnership creando delle scarpe a edizione limitata di Pokémon. Sono disponibili sei diversi design della versione All-Star Light Child: tre di questi raffigurano Pikachu, mentre gli altri sono dedicati a Eevee, Piplup e Mew. Quelle dedicate a Pikachu sono naturalmente gialle, mentre Eevee ha preso il marrone, Piplup l'azzurro e Mew il nero. Ogni paio costa 6600 yen - circa 50 euro e verrà venduto in una confezione di scarpe speciale.

Non c'è soltanto la linea bambini: Converse ha preparato un set di scarpe pokémon anche da adulti. Per la linea All-Star Light Converse sono state preparate quattro tipologie con la scarpa classica, con Pikachu, Eevee, Charizard e Mewtwo. Stavolta il prezzo per paia di scarpe è di 9900 yen, quindi più di 70 euro. In basso sono disponibili le immagini delle due linee. Le comprereste?