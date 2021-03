Pokémon: ecco i nuovi gioielli a tema per un matrimonio da allenatori

Pokémon, il franchise più venduto al mondo, continua a far parlare di sé grazie a numerose novità che non riguardano solo i videogiochi ma anche svariata merce che rappresenta i famosi mostriciattoli. Vediamo insieme le ultime produzioni dedicate ai matrimoni.

Nato nel 1996 da una serie di popolari giochi sviluppati da Game Freak, Pokémon ha compiuto 25 anni e continua ad essere seguito da fan di tutte le età. Proprio per celebrarne l'anniversario sono stati pubblicati dei nuovi prodotti a tema pensati appositamente per le coppie cresciute allenando i mostri virtuali o collezionandone le carte e che ora sono in procinto di sposarsi.

Nel Tweet riportato al termine della news possiamo vedere i nuovi gioielli rappresentanti il più famoso ed iconico dei Pokémon, ovvero Pikachu. Una coppia dei topi elettrici appare dapprima in un artwork in cui i due celebrano il proprio matrimonio. L'esemplare sulla sinistra indossa un cilindro ed un papillon mentre quello sulla destra porta un velo sulla testa ed un fiore vicino all'orecchio.

Successivamente, cliccando sul post, possiamo notiamo le stesse creature dell'illustrazione riportate su degli accessori per le grandi occasioni. In particolare possiamo osservare una collana, nella quale un gioiello a forma di cuore viene tenuto dai due Pokémon, ed una serie di fedi nuziali costituite da diversi materiali.

