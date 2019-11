Pokémon: il nuovo anime sarà un sequel di Sole e Luna

Trattando gli articoli inerenti alla nuova serie di Pokémon, ci siamo spesso interrogati se fosse un sequel delle precedenti avventure di Alola o se abbracciasse l'idea di un reboot, vista la peculiare presentazione della campagna marketing che annunciava un nuovo corso per i mostriciattoli tascabili.

L'ipotesi di un azzeramento narrativo, però, sembra cadere definitivamente dopo aver visto un'immagine piuttosto chiarificatrice, la quale ci mostra il trofeo della Lega di Alola presente nella stanza di Ash, confermando quindi una continuità con Sole e Luna.

Questa informazione è sicuramente interessante per capire i presupposti della nuova serie, nella quale avremo un Ash molto esperto e non più alle prime armi che presumibilmente - dopo aver vinto il suo primo trofeo - è ritornato a Kanto per continuare la sua ascesa a maestro di Pokémon, continuando ad inanellare successi prima nella sua regione d'origine per poi spostarsi negli altri continenti del mondo Pokémon.

Una sorta di rivincita per il nostro protagonista, che dopo aver collezionato una miriade di sconfitte nella sua carriera da allenatore, ora vuole rifarsi viaggiando insieme al suo nuovo compagno Gou, del quale non sappiamo molto, tranne della sua ambizione di voler catturare i mostriciattoli più misteriosi.

La nuova serie, ve lo ricordiamo, partirà il 17 Novembre, e a fronte di tutte le ultime novità sopraggiunte negli ultimi giorni non possiamo che aspettare con impazienza i primi episodi - che dalle prime immagini circolanti in rete fanno intravedere una grande cura tecnica.

