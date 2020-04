Pokémon: trovato il nuovo Greninja? Evoluzione imminente per l'ultimo compagno di Ash

Nell'ultimo episodio di Pokémon 2019 i fan hanno finalmente potuto vedere il volto del quinto membro del team di Ash Ketchum, ora più competitivo e flessibile che mai. Nonostante abbia affrontato solo un combattimento il Pokémon è già entrato nel cuore di molti appassionati, ancora orfani di una vecchia conoscenza della serie XY.

Stiamo ovviamente parlando di Greninja, il compagno di avventure di Kalos che quasi riuscì a portare il giovane allenatore alla vittoria nella Lega regionale. I fan non hanno mai smesso di amare il Pokémon, e il piccolo Riolu ottenuto da Ash nella puntata 21 dell'anime potrebbe avere diversi punti in comune con l'abilissimo ninja. Secondo quanto rivelato dai leak di Pokémon, finora rivelatosi accurati nel 100% dei casi, Riolu dovrebbe evolversi in Lucario nel corso dei prossimi episodi e aiutare Ash a conquistare la Top 10 nel torneo Pokémon World Championship.

Lucario e Greninja sono due Pokémon estremamente abili e con un ampio arsenale di mosse, rispettivamente di tipo Lotta/Acciaio e Acqua/Buio. Essendo bipedi, entrambi possono contare su un'immensa velocità, utile per sfuggire agli attacchi e sfruttare appieno la larghezza del campo di battaglia. A differenza del secondo però, Lucario può megaevolversi e utilizzare l'aura, una speciale energia che gli consente di prevedere gli attacchi dei nemici. Grazie alla sua estrema intelligenza poi, il Pokémon è in grado di comprendere appieno il linguaggio umano e già dalla sua prima apparizione sembra aver sviluppato un rapporto confidenziale con Ash.

Lucario potrebbe essere l'arma segreta necessaria per battere il Charizard del Campione Dendel, impresa che Greninja non riuscì a portare a termine nel 2013.

