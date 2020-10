Pokémon: questo nuovo salvadanaio dedicato a Eevee vi trasformerà in abili risparmiatori

Shine, l'azienda giapponese leader nel settore dei giocattoli tradizionali, ha recentemente presentato un nuovo salvadanaio appartenente alla linea "Itazura Bank", con protagonista il dolcissimo Pokémon Eevee. Il prodotto, disponibile all'acquisto per 2980 yen (€24 circa), utilizza un ingegnoso trucchetto per convincere i clienti a risparmiare.

Come potete vedere nella clip allegata in cima alla news, il salvadanaio si apre automaticamente nell'istante in cui il proprietario posiziona una moneta sul piano apposito, e successivamente un esemplare di Eevee la raccoglie e la inserisce all'interno di uno scompartimento.

Il salvadanaio fa parte della sopracitata linea degli Itazura Bank, nati diversi anni fa in Giappone e ormai conosciuto in tutto il mondo. Escludendo l'estetica, l'idea alla base del prodotto è che i proprietari dovrebbero essere più inclini a risparmiare le monete proprio a causa dell'animaletto metallico presente all'interno. I primi Itazura Bank vedevano come protagonista un gatto, ma dopo il successo iniziarono le collaborazioni con diverse mascotte, tra cui Pikachu e Eevee.

E voi cosa ne pensate? Ne comprereste uno? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui foste fan di Pokémon, poi, vi ricordiamo che i nuovi episodi della serie anime vanno in onda tutti i venerdì, e che recentemente ha preso il via l'arco narrativo di Spada & Scudo.