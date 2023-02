Pokémon OCG, svelato Triplet Beat: protagonisti gli starter di Paldea, ecco le prime carte

Benché l'arrivo di Scarlatto e Violetto nel TCG Pokémon sia ancora lontano, con un lancio della prima espansione di nona generazione fissato per il 31 marzo, arrivano oggi dal Giappone le prime notizie sulla seconda espansione nipponica di Pokémon Scarlatto e Violetto, che verrà intitolata Triplet Beat.

Triplet Beat era stato leakato tra le uscite dell'OCG Pokémon già a novembre, ma solo ora abbiamo un annuncio ufficiale del nuovo set, con tanto di alcune carte ufficiali a corredo. Potete dare un'occhiata a queste ultime nella galleria in calce a questa notizia, tenendo però presente che si tratta di prodotti destinati all'OCG giapponese.

Come suggerisce il nome, Triplet Beat sarà incentrato sugli starter di Paldea, ovvero Fuecoco, Quaxly e Sprigatito, e sulle loro evoluzioni finali, rispettivamente Skeledirge, Quaquaval e Meowscarada. Tutti e tre gli starter paldeani completamente evoluti, inoltre, saranno disponibili nell'esclusiva forma di Pokémon EX.

Tra gli altri Pokémon svelati per il set troviamo le tre varianti di Tauros di Paldea e Oricorio, mentre tra le carte Allenatore e di Supporto abbiamo una serie di iconici protagonisti dei videogiochi di nona generazione e di location sparse per Paldea. Confermati inoltre alcuni reprint di peso, come quello di Recupero di Energia Plus, proveniente dal set Glaciazione Plasma di quinta generazione.

Confermato anche il ritorno delle carte Art Rare e Super Art Rare, di cui The Pokémon Company ha anche mostrato tre esempi in arrivo proprio in Triplet Beat, dedicati rispettivamente a Sprigatito, Quaxly e Fuecoco. In Giappone, il set conterrà 73 carte più un numero precisato di Rare Segrete o superiori, e sarà lanciato il 10 marzo. Ancora non sappiamo, invece, quando l'espansione arriverà sul mercato occidentale.