Pokémon Orizzonti arriva in Italia! Liko e Roy debuttano in autunno su K2

Mentre gli allenatori di Pokémon Horizons si preparano a una nuova avventura a Paldea, arrivano ottime notizie per i fan italiani della serie. La prima stagione dell'anime Pokémon senza Ash Ketchum e il suo Pikachu sta per arrivare sulla televisione nostrana.

Un'avventura durata 25 anni, quella di Ash Ketchum, si è chiusa per lasciare spazio a una nuova generazione di allenatori. Pokémon Horizons è un nuovo punto di inizio per chi vuole avvicinarsi alla serie animata ispirata al videogioco sviluppato da Game Freaks e pubblicato da Nintendo e presto anche gli spettatori italiani potranno immergersi in questo nuovo viaggio.

Stando a quanto dichiarato da Discovery Italia in vista dei prossimi palinsesti, Pokémon Horizons arriverà presto in Italia, doppiata e trasmessa in prima TV assoluta sul canale K2. Il canale kids di Warner Bros., visto il successo delle precedenti stagioni dell'anime, le quali hanno ottenuto uno share sempre degno di nota, manderà in onda la serie con il titolo Pokémon Orizzonti dal mese di novembre.

Pokémon Orizzonti è la nona serie animata del franchise Pokèmon, nonché la prima senza i due iconici protagonisti Ash e Pikachu. A capitanare questa nuova avventura sono Liko e Roy, assieme ai tre Pokémon starter di Paldea. La premiere della serie è stata trasmessa nell'aprile del 2023 con un episodio speciale della durata di un'ora.