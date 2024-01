Pokémon Orizzonti arriva in Italia con Mediaset: dove e quando guardare l'anime senza Ash

Una notizia clamorosa sconvolge questo inizio anno nuovo. Le indiscrezioni arrivate negli ultimi mesi hanno trovato conferma. La serie anime Pokémon torna nelle mani di Mediaset dopo sedici anni. Scopriamo dove e quando verrà trasmessa la nuovissima serie, la prima senza Ash Ketchum.

Mediaset portò in Italia l'anime Pokémon nel 2000 dando il via a un'epoca d'oro in cui il franchise si poteva trovare praticamente ovunque. Mediaset è stato l'emittente italiano di Pokémon fino al 2008, quando poi in seguito ad alcune vicissitudini la proprietà è stata acquisita da Discovery. Dal 2009 e per gli anni a seguire i Pokèmon si sono trasferiti su K2, dove pareva dovesse arrivare il nuovo anime. Pokémon Orizzonti sarebbe dovuto arrivare in Italia su K2, ma a quanto pare Mediaset si è inserita nelle trattative superando la concorrenza.

Un comunicato da parte di The Pokémon Company diffuso sui social media ufficializza il secondo matrimonio con Mediaset. Pokémon Orizzonti arriverà su Boing. Sembrava che Pokémon Orizzonti dovesse arrivare in Italia nella primavera del 2024, ma i tempi sono stati anticipati. L'anime arriverà infatti già nel mese di febbraio 2024. Con Ash Ketchum divenuto finalmente campione, l'anime presenta due nuovi protagonisti. Liko, Roy e i loro sogni vengono presentati dal trailer italiano di Pokémon Orizzonti che potete osservare in calce all'articolo. L'accordo Pokémon/Mediaset porterà a una nuova età dell'oro per il franchise in Italia? C'è chi già sogna delle nuove sigle cantate da Giorgio Vanni!