Pokémon Orizzonti: la nuova serie arriverà presto su Boing, ecco tutti i dettagli!

Pokémon Orizzonti è stata una delle mosse più coraggiose da parte di The Pokémon Company. Iniziare un nuovo percorso in una nuova regione con due protagonisti inesperti e mai apparsi prima, era un esperimento pericoloso, ma nonostante lo scetticismo iniziale la serie è stata accolta positivamente, e ora sta per debuttare sulle reti Mediaset!

Iniziata nell’aprile del 2023 in Giappone, l’avventura per la regione di Paldea di Liko e Roy e dei loro nuovi compagni mostriciattoli tascabili, ha riscosso grande successo e seguito, coinvolgendo gli spettatori nell’universo espanso attraverso i videogiochi, ampiamenti criticati, Pokémon Scarlatto e Violetto. Seguendo le loro storie personale e i misteri che li legano a importanti artefatti, il pubblico si è trovato a riscoprire il senso di avventura e viaggio delle prime stagioni dell’anime, quando Ash Ketchum era ancora un allenatore alle prime armi.

E ora, dopo mesi di attesa e dubbi sulla distribuzione in Italia, inizialmente prevista su K2 per novembre 2023, è stato confermato l’arrivo dei primi episodi dell’anime su Boing e Boing Plus. Orizzonti Pokémon: La Serie arriverà in Italia il 27 febbraio 2024. Mancano quindi meno di due settimane al debutto della nuova serie, con doppiaggio in italiano.

In cima alla notizia potete anche trovare il trailer di lancio della serie in italiano, che presenta rapidamente la storia, introducendo anche parzialmente gli Esploratori, il team di nemici e antagonisti pronto ad ostacolare il percorso di crescita di Liko e Roy. In conclusione, ricordiamo che è stato pubblicato un cortometraggio speciale dedicato alla storia di Cubone.

Fateci sapere se seguirete la nuova serie di Pokémon lasciando un commento qui sotto.