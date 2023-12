Pokémon Orizzonti: l'anime in Italia nel 2024? Sì, secondo le ultime indiscrezioni

Dopo oltre 25 anni e più di 1000 episodi, l’avventura di Ash Ketchum, giovane allenatore partito da Biancavilla nella regione di Kanto e diventato campione del mondo, è stata lanciata una nuova avventura dedicata ai mostriciattoli tascabili ideati da Satoshi Tajiri, Pokémon Orizzonti con due nuovi protagonisti, e che debutterà in Italia nel 2024.

Nonostante fosse stata confermata la distribuzione della serie sul canale K2 a partire da novembre 2023, i fan italiani del franchise attendono ancora di scoprire la regione di Paldea, introdotta nei discussi giochi Pokémon Scarlatto e Violetto, attraverso gli occhi dei due nuovi protagonisti, Liko e Roy. Stando però alle ultime indiscrezioni, di cui, quindi, si attende ancora una conferma ufficiale, la serie dovrebbe arrivare sulle reti Mediaset e Boing a partire dal 2024 inoltrato.

Secondo quanto riportato dalla pagina MangaTV nel post riportato in calce, la serie Pokémon Orizzonti dovrebbe arrivare in Italia a partire da aprile 2024, due mesi dopo la conferma da parte di Netflix di portare sulla piattaforma tutti gli episodi pubblicati fino ad allora nel mese di febbraio. Una notizia che, qualora si rivelasse vera, potrebbe sicuramente incrementare l’interesse verso la nuova storia e regione di mostriciattoli tascabili, considerando anche il lancio del nuovo DLC Il Disco Indaco, fissato per il 14 dicembre.

Per concludere, ecco le stravaganti poltrone-Pokémon nate dalla collaborazione con Cellutane, e vi lasciamo ai 5 misteri legati ad Ash Ketchum ancora irrisolti