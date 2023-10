Pokémon: l'orrore della linea evolutiva di Gengar in una figure da 350 euro

Nel corso dell’avventura di Ash Ketchum e ora di Liko e Roy, i due nuovi protagonisti di Pokémon Orizzonti sono stati diversi i mostriciattoli incontrati capaci di incutere timore a prima vista, ma pochi possono vantare la popolarità raggiunta da Gengar, Pokémon di tipo spettro-veleno, immortalato in una nuova figure.

Tanti conosceranno il Pokémon per essere un membro fidato della squadra di Ash Ketchum, ma molti di voi ricorderanno di averlo visto nella prima, storica, serie anime del franchise. Giunto a Lavandonia, una piccola città nella sezione orientale della regione di Kanto, Ash è alla ricerca di un Pokémon di tipo spettro per poter aver un certo vantaggio contro Sabrina, capopalestra di Zafferanopoli, esperta in Pokémon di tipo psico.

Esplorando Lavandonia e dintori, Ash nota una torre piuttosto spettrale, ed è certo di potervi trovare ciò che cerca. Qui fa la conoscenza di Gastly, Haunter e Gengar, l’intera linea evolutiva di uno dei Pokémon diventati ormai iconici, nonché il preferito da Ken Sugimori, grande amico dell’ideatore della serie, Satoshi Tajiri, e character designer di moltissimi Pokémon, soprattutto delle prime due generazioni.

Nel corso degli anni Gengar ha ricevuto altre forme, come la straordinaria Megaevoluzione, e l’inquietante quanto enorme forma Gigamax, in cui si tramuta praticamente in un tunnel di oscurità. Tutta la sua linea evolutiva, comprese queste forme speciali, è stata rappresentata dagli artisti di PPAP studio nella simpatica statua che potete vedere in calce. La resa dei Pokémon è perfetta, e si possono notare anche due piccoli Litwick che giocano felici sul mare di veleno scaturito dai Gengar. Inoltre, come aggiunta simpatica, all’interno della bocca della forma Gigamax sono presenti degli edifici, probabilmente un riferimento a Lavandonia.

Disponibile in due versioni, normale e shiny, la statua sarà disponibile a partire dai primi mesi del 2024, ma è già prenotabile al prezzo di 355 euro. Per concludere, ecco il primo trailer della serie live action di Pokémon, e un cosplay italiano di Misty.