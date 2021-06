Pokémon: la pandemia Coronavirus è canonica nell'anime, la conferma nell'episodio 70!

Che ci crediate o no, la pandemia Coronavirus è canonica nella serie anime di Pokémon, o almeno questo sembra confermare il breve messaggio lasciato dagli autori nell'episodio 70. Nella puntata di venerdì 11 giugno, infatti, James del Team Rocket sfoglia per qualche istante un giornale, e in uno dei titoli visibili è possibile notare un chiaro riferimento al Covid-19.

Nell'episodio 70 di Pokémon Esplorazioni il Team Rocket cerca di sbarazzarsi di un Morpeko che non vuole saperne di lasciarli in pace, e per farlo prova a convincere Ash e Go a catturarlo con una pokéball. In una scena occorsa nella prima metà dell'episodio, Jesse e James pedinano il duo per capire quale possa essere la posizione migliore per abbandonare Morpeko, e durante il pedinamento James si nasconde fingendo di leggere un giornale.

Come potete vedere in calce, alcuni fan si sono presi la briga di tradurre l'occhiello di un articolo, che a quanto pare recita: "Sconfiggeremo il Coronavirus! Pace e amore!". Insomma, un simpatico easter egg lasciato dagli autori per strappare un sorriso ai fan. In calce potete dare un'occhiata alla scena in questione.

Pokémon Esplorazioni continua a sorprendere, in una stagione che è stata davvero ricca di colpi di scena inaspettati e citazioni improvvise. Vi ricordiamo che l'episodio 71 sarà trasmesso venerdì 18 giugno in Giappone, e che segnerà l'inizio di un arco narrativo dedicato a un Pokémon leggendario.