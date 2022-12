Pokémon e il papà di Ash: sorpresa per il protagonista, cosa succede nell'episodio

Finalmente ce l'ha fatta. Venti e passa anni di lotte e di viaggi, di pokémon catturati e lasciati andare, ma alla fine Ash ha vinto la Lega Pokémon. Per la prima volta, dopo l'estemporanea vittoria alla meno prestigiosa lega di Alola, Ash ha vinto un torneo maggiore, sconfiggendo a Galar il campione Dandel.

E adesso? Come annunciato a sorpresa, Ash Ketchum abbandonerà l'anime di Pokémon, per dedicarsi ad altri viaggi fuori dallo schermo in compagnia del suo inseparabile Pikachu. Ci saranno nuovi protagonisti in futuro, ma ci vorrà ancora del tempo prima che accada: soltanto ad aprile partiranno i nuovi episodi dove Ash non ci sarà più. Nel frattempo però l'allenatore di Biancavilla inizierà il suo ultimo viaggio, in un seguito di ricordi importanti che omaggeranno tutto il percorso della serie fino a ora.

Nel nuovo episodio, Ash si prepara appunto per i suoi ultimi episodi, tornando a Biancavilla. In "Un cielo blu e lontano" Ash sta tornando a casa ma riceve la chiamata della mamma a un centro pokémon. Lo avvisa che il padre è tornato in città e che vorrebbe incontrarlo, facendo quindi pensare che finalmente avremmo visto il padre di Ash. Il protagonista però al ritorno a casa scopre che il padre è dovuto andar già via e che quindi non ci sarà nessun incontro, almeno per ora. Il genitore però ne ha approfittato per lasciare un regalo per Ash, un cappello identico a quello che aveva durante le prime generazioni dell'anime.

È un peccato che l'anime abbia deciso di non mostrare neanche alla fine il padre di Ash, anche se va detto che ci sono ancora altri episodi a disposizione di Pokémon e che potrebbe quindi arrivare una sorpresa all'ultimo minuto.