Pokémon: la pausa presa dalla serie è stata un duro colpo per i fan

Come probabilmente saprete, con un annuncio ufficiale è stato recentemente confermato che l'ultima serie animata dedicata ai Pokémon verrà messa in pausa, una scelta presa a causa delle difficoltà riscontrate con il sopraggiungere del Coronavirus, a cui ha poi fatto seguito lo stato di quarantena che ci ha coinvolti tutti.

Chiaramente, anche il Giappone si è ritrovato in una condizione similare e ciò a conseguentemente rallentato il lavoro su innumerevoli produzioni. Dopotutto, nel corso di queste ultime settimane sono stati tanti gli annunci relativi a ritardi e posticipi, sia nei confronti dei capitoli di qualche manga che per ciò che concerne l'uscita di nuove opere animate.

Insomma, l'industria anime/manga sta vivendo una fase di stallo che potrebbe avere dure ripercussioni per il futuro, soprattutto nel caso in cui la quarantena dovesse venir prolungata ancora per svariate settimane. Come facilmente immaginabile, le community di svariate opere messe momentaneamente in pausa hanno risposto a modo loro alle notizie, in alcuni casi cercando di vedere positivamente il tutto, in altre occasioni entrando in un vero e proprio stato depressivo.

Ovviamente, anche la ricca fanbase dei Pokémon si è fatta sentire sul web, un infinito susseguirsi di post e tweet che hanno visto il pubblico assai mortificato per la situazione venutasi a creare. I messaggi, infatti, mettono in mostra il dispiacere relativo ai ritardi, evidenziando però l'importanza della decisione presa in favore dei vari lavoratori. Nel caso in cui foste interessati, potete leggere alcuni di questi tweet cliccando direttamente sulla fonte della nostra notizia.