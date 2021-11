Pokémon: perché Ash non cresce mai? L'inquietante teoria del fandom

La serie anime Pokémon è in corso di trasmissione da ormai quasi 25 anni, e dalla primissima puntata Ash Ketchum e il suo Pikachu hanno dovuto affrontare centinaia di sfide arrivando addirittura a vincere un titolo ufficiale. Quello che in questo periodo non è mai accaduto, però, è la crescita fisica dei due protagonisti. Per quale motivo?

A questa domanda esistono diverse risposte ideate dalla community, tutte molto interessanti. Una di esse è tuttavia piuttosto inquietate. Un’oscura teoria fanmade suggerisce che il motivo per cui Ash e Pikachu non siano mai cresciuti è perché molto semplicemente essi siano morti, oppure in coma.

Questa ipotesi risale alle origini della serie animata, e più precisamente all’episodio 23 di Pokémon. Nel corso di questa puntata, Ash e Pikachu sono alla ricerca di Pokémon di tipo spettro da utilizzare contro quelli di tipo psico della Capopalestra Sabrina.

La ricerca porta l’iconico duo nella Torre Pokémon, un luogo di sepoltura che appare come una casa infestata. In questo luogo oscuro e inquietante, un lampadario cade addosso ad Ash e Pikachu, e in questo frangente un Haunter ne approfitta per strappare loro le anime. Dunque, i protagonisti sarebbero morti, oppure finiti in coma, in quest’occasione.

Ad avvalorare quest’ipotesi vi è una particolarità che forse in pochi hanno notato. Se Ash fosse un comune mortale, allora i Pokémon di tipo spettro non dovrebbero interagire con lui, ma solamente spaventarlo e scomparire nella notte, esattamente come fanno ad esempio con il Team Rocket. Riconoscendoli come compagni spettri, invece, i mostriciattoli lo combattono e lo invitano a giocare.

E se il viaggio di Ash nella varie regioni Pokémon fosse frutto solamente della sua mente? Per quanto questa teoria sia ben pensata, il mistero dell’eterna giovinezza dell’allenatore resterà un segreto ancora per molto tempo.

Vi lasciamo all'anniversario del primo film Pokémon e a un'altra teoria, questa su Mew e Ditto.