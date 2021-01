Pokémon: perché Ash ha scelto di non far evolvere il suo Pikachu? Parliamone

Per diventare il miglior allenatore Pokémon al mondo, Ash ha catturato i mostriciattoli tascabili più forti da lui trovati. Nonostante ciò, il leggendario protagonista del franchise ha deciso di non far evolvere Pikachu, il suo primissimo compagno d'avventure. Una tendenza che sta proseguendo anche in Pokémon Esplorazioni.

Pikachu è un Pokémon di tipo elettro non particolarmente forte e analizzando le sue statistiche è possibile notare che evolvendosi in Raichu esse quasi raddoppiano. Ma allora, se davvero Ash intende diventare il miglior allenatore al mondo, perché ha deciso di non far evolvere il suo amico? Pikachu è la mascotte del brand, per cui la serie animata necessita assolutamente della sua presenza. Tuttavia, dietro questo dato di fatto si nascondono motivazioni ben più profonde.

La risposta potrebbe sorprendervi: nella psiche di Ash questa non è mai stata una sua scelta. L'allenatore ha sempre lasciato libero arbitrio a tutti i suoi Pokémon, compreso Pikachu. A dimostrazione di ciò, nell'episodio 48 della stagione 1 Bulbasaur decide di non evolversi e Ash rispetta questa decisione.

Pikachu ha avuto numerose occasioni per potersi trasformare in un potente Raichu, ma ha sempre scelto di "rimanere se stesso". Come è possibile osservare nell'episodio 14 della stagione 1, la paura di evolversi è evidente negli occhi del Pokémon elettro e si allontana dalla Pietra Tuono in possesso del suo allenatore.



Nonostante ciò, Ash è ancora in possesso di quello strumento. Qualora Pikachu cambiasse idea, il ragazzo sarebbe pronto a esaudire il suo desiderio. Questo conferma ancora una volta lo splendido legame che unisce i due: Ash non considera i sentimenti del suo Pikachu nel presente, ma anche nel futuro. Tuttavia, nonostante la serie sia arrivata alla stagione 23, Pikachu non è ancora pronto a evolversi e a dire "addio" al suo compagno. Voi cosa ne pensate, la mascotte del franchise dovrebbe prendere una svolta? In vista del venticinquesimo anniversario, sono in arrivo novità per la serie animata Pokémon. Uno spettacolare scontro tra Dragonite nel prossimo episodio di Pokémon Esplorazioni.