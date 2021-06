Pokémon: il percorso di crescita di Ash in un video realizzato nello stile del nuovo anime

Con ben ventiquattro stagioni all'attivo, oltre 1100 episodi trasmessi e ben ventiquattro anni sulle spalle, l'anime Pokémon è probabilmente una delle opere più conosciute al mondo. Dal momento del suo debutto come allenatore, Ash ha intrapreso un percorso che lo ha portato verso nuovi orizzonti, ma è realmente cambiato dal suo primo giorno?

Dopo aver lasciato Biancavilla in compagnia del suo Pikachu indomabile, Ash ha affrontato un lunghissimo viaggio che lo ha portato a coronare il suo sogno: diventare un campione della Lega Pokémon. Questo traguardo, però, non gli è bastato, e in Pokémon Esplorazioni è partito verso la Regione di Galar per catturare amici sempre più forti.

Questo nuovo viaggio, che lo ha portato a fare ritorno in luoghi già visitati in precedenza, a fare piacevoli incontri e a rivedere vecchie conoscenze dopo lungo tempo, ha dato una drastica svolta al suo design, ora decisamente più cartoonesco.

Ash è uno dei protagonisti anime più chiacchierati della rete, poiché dal primo episodio sembra non essere mai cresciuto. Un essere immortale, tanto invidiato da Orochimaru, che in Naruto ha provato a creare un jutsu per ottenere la vita eterna. Mettendo a paragone la prima serie animata alla stagione attualmente in corso, però, potremmo notare alcune sottili differenze.

Il principale cambiamento di Ash tra la prima e la ventiquattresima stagione è il suo vestiario. Nel corso dei suoi vari viaggi ha infatti indossato vari outfit, tutti più o meno simili, ma sostanzialmente diversi. L'iconico berretto e la giacchetta hanno più volte cambiato palette di colori e presentato loghi differenti.

Un recente video fanmade divenuto virale sui social, presenta il percorso evolutivo compiuto dal protagonista. Il design di Ash, però, è sempre quello di Pokémon Esplorazioni. Ecco, dunque, come apparirebbe l'Ash "classico" nello stile della Stagione 24.



A breve, Pokémon Esplorazioni arriverà su Netflix, ecco il trailer. Scopriamo i dettagli di Project Mew, un nuovo personaggio debutta in Pokémon Esplorazioni.