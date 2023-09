Pokemon ha perso la sua creatività? Il confronto con gli anime del '90/2000

Una delle prime scene dell'anime Pokémon è una ricreazione dell'apertura dei giochi Rosso e Verde, con un Nidorino che combatte contro un Gengar e con colori monocromatici e animazioni limitate. Quindi, passa allo stile che sarebbe diventato lo standard per il resto della serie: colori vivaci, angoli di ripresa dinamici e movimenti rapidi.

L'anime ha presentato ai fan dei Pokémon il mondo dei giochi in un modo che potevano solo sognare , ma non si è fermato alle battaglie. I personaggi, le storie, la musica e molte altre parti dell'anime sono andati oltre ciò che era necessario fare come adattamento.

Tuttavia, questa creatività da parte dell'anime ha più a che fare con la necessità che con il piacere dei fan. Ora che i giochi sono diventati più espressivi e i personaggi più sfumati, l'anime ha meno possibilità di prendersi libertà creative. A volte, l'anime fa le cose esattamente come accadono nei giochi; è come se tutto fosse tornato al punto di partenza. Detto questo, ci sono ancora modi in cui l'anime può distinguersi e diventare un'esperienza utile.

Agli albori dei Pokémon, i giochi erano relativamente semplici. Per prima cosa, gli sfondi per tutto erano minimi. La maggior parte delle città, delle foreste e delle caverne avevano lo stesso aspetto, a parte le modifiche alla disposizione e gran parte del modo in cui le persone vedevano questi giochi mentre ci giocavano era lasciato alla loro immaginazione.

Un'altra cosa che i giochi non riescono ancora a emulare è la recitazione vocale. Oltre alle battute occasionali di alcuni Allenatori, Pokémon e alla musica di sottofondo, tutte le battute dei personaggi sono presentate tramite caselle di testo. ma è più una scelta creativa che una limitazione del software.

Nonostante gli sforzi dell'anime per rimanere al passo con i tempi, i giochi hanno raggiunto un punto in cui le libertà creative sono più difficili da prendersi ma, sebbene l'anime non sia così bravo a separarsi visivamente dai giochi, ha ancora molto altro da offrire. Le storie e i personaggi sono diversi dai giochi come lo sono sempre stati per non parlare dell'azione o dell'animazione da batticuore che i giochi non riescono ancora a emulare. Guardare l'anime è ancora un'esperienza unica e utile.