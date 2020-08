Pokémon: una piccola fan costretta a scegliere tra i tre Starter, il video diventa virale

Bulbasaur, Charmander o Squirtle? I giocatori di Pokémon Rosso e Blu, ma anche quelli di Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia, hanno dovuto interfacciarsi con questa difficile scelta. Meglio lo starter d'erba, quello d'acqua o quello di fuoco? C'è chi ha scelto in base ai propri gusti, chi in base al tipo e chi in base alla facilità d'utilizzo.

Saranno ormai decine di milioni coloro che hanno dovuto affrontare questa terribile scelta di Pokémon dato che raramente è possibile ottenere tutti e tre i mostriciattoli. E la scelta non ha colpito soltanto i bambini e gli adulti, ma anche chi da poco ha imparato a camminare. Questa è la brevissima avventura nel mondo Pokémon di una fan che è stata messa davanti ai tre starter.

In un video virale, il padre della piccola pone a terra tre pupazzi, uno per Charmander, uno per Squirtle e uno per Bulbasaur. Curioso di vedere la scelta della figlia, si è poi allontanato per osservare la scena mentre la piccola faceva i suoi primi passi. La decisione è arrivata quasi subito dato che la bambina ha scelto Squirtle ignorando platealmente gli altri due. Dopo averlo raccolto, si allontana dagli altri e corre di nuovo verso il padre. Ha fatto la scelta giusta?

Altri fan si sono invece dilettati a raffigurare il legame tra umani e pokémon con diverse illustrazioni mozzafiato, altri invece hanno dovuto assistere alla sconfitta di Ash Ketchum in uno degli ultimi episodi di Pokémon: Esplorazioni.