Pokémon: Pidgeot si trasforma in una magnifica figure da quasi 200 euro

In quella che è la nostra grande e ricca industria, non di rado capita di ritrovarsi con produzioni - cartacee e animate - che già dopo pochi mesi dalla loro uscita vanno arricchendosi tramite svariati prodotti paralleli, quali spin-off, film, videogiochi e, ovviamente, innumerevoli gadget capaci di far gola ai collezionisti.

Praticamente ogni franchise di successo si ritrova con i suoi prodotti a tema, e tra i tantissimi nomi che potrebbero venirci in mente figura anche l'epopea dei Pokémon. Il brand, a ben vedere, è probabilmente uno dei più importanti e apprezzati prodotti d'intrattenimento mai creati, famoso in tutto il mondo ed elogiato da milioni e milioni di fan, come visionabile dalle fan art e dai cosplay a tema che ogni giorno giungono sul web.

Ovviamente una serie tanto famosa non poteva mancare di presentare anche i suoi innumerevoli gadget a tema, e proprio recentemente anche i ragazzi di Monster Studio hanno voluto lanciarsi all'attacco con una splendida figure a tema Pokémon e specificatamente dedicata a Pidgeot, un nome che moltissimi fan sicuramente conosceranno. Come visionabile dalle immagini poste a fondo news, il lavoro si caratterizza per una gran quantità di dettagli e mette in mostra il Pokémon intento a sferrare uno dei suoi attacchi, con un risultato finale che offre un dinamismo tutt'altro che scontato. Secondo quanto dichiarato dalla compagnia, il prodotto è attualmente preordinabile per un prezzo pari a 195 euro (senza contare i costi di spedizione), mentre l'uscita è stata fissata per il primo trimestre del 2021.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che nell'ultimo episodio di Pokémon Esplorazioni abbiamo potuto assistere a un flashback che ha fatto la gioia di molti nostalgici.