Pokémon: Pikachu conquista i social vincendo un match di wrestling

Pikachu è ormai una delle icone più popolari della serie Pokémon. Tra carte speciali, eventi all’interno dei giochi principali della serie, e l’onnipresenza al fianco di Ash nell’anime, il piccolo roditore elettrico è tornato a spopolare anche sui social, dove qualcuno ha condiviso un bizzarro incontro di wrestling che lo vede protagonista.

Dopo la grande accoglienza riservata agli episodi conclusivi di Pokémon: Esplorazioni, dove Ash è riuscito, finalmente, a coronare il suo sogno diventando campione del mondo, i fan ora sembrano più interessati a scoprire chi accompagnerà Ketchum nel suo ultimo viaggio, prima di passare il ruolo di protagonista a Liko e Roy.

Sebbene Ash e il suo inseparabile Pikachu diranno presto addio all’anime, la loro influenza e popolarità continua a farsi sentire, come potete vedere in calce anche dal breve video di un match di wrestling diventato virale in breve tempo. Un wrestler, vestito da Pikachu, si prepara a dare il colpo di grazie all’avversario, steso su una panca sul ring. Mentre il pubblico grida in coro il nome del Pokémon, si assiste ad una delle scene più strane e ilari mai avvenute su un ring.

E voi cosa ne pensate del video? Fatecelo sapere, come di consueto, nella sezione commenti. In conclusione, ricordiamo che nella nuova serie Ash ha perso la sua prima battaglia da Campione, e vi lasciamo al debutto di Miraidon, leggendario della regione di Paldea, nell’anime.